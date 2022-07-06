Волонтеры «Том Сойер феста» отреставрируют Брандмауэрную стену XIX века

В последние годы стена разрушалась и была в неудовлетворительном состоянии. Теперь рестовраторам предстоит очистить кирпичи от известки и вернуть в кладку.

«В XIX веке не выдавалось разрешение на строительство, если не была обеспечена противопожарная безопасность. По строительному уставу обязательно было строить подобные стены, чтобы огонь не перекидывался с одного деревянного здания на другое», — пояснила Анна Давыдова.









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Фото: Анна Давыдова