Волонтеры «Том Сойер феста» отреставрируют Брандмауэрную стену XIX века

В квартале церкви Трех Святителей стартовала реставрация Брандмауэрной стены. Глухая стена выполняла противопожарную функцию: при возгорании одного из зданий кирпичная постройка защищала от пламени соседнее. Работы начались на улице Новой — между домом № 20 и усадьбой № 22. Оба здания признаны объектами культурного наследия. Об этом сообщила член экспертного совета при управлении госохраны ОКН по региону Анна Давыдова.
В последние годы стена разрушалась и была в неудовлетворительном состоянии. Теперь рестовраторам предстоит очистить кирпичи от известки и вернуть в кладку.
«В XIX веке не выдавалось разрешение на строительство, если не была обеспечена противопожарная безопасность. По строительному уставу обязательно было строить подобные стены, чтобы огонь не перекидывался с одного деревянного здания на другое», — пояснила Анна Давыдова.
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Фото: Анна Давыдова
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