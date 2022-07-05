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«Уходи за меня!»: в Нижнем откроется фотопроект о женщинах, которые преодолели насилие

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История семьи чаще начинается с фразы — «Выходи за меня!», а история борьбы с — «Уходи за меня!». Фотопроект Нижегородского женского кризисного центра расскажет об истории шести женщин, которым удалось выйти из насильственных отношений.

 

Домашнее насилие — это не норма. Можно жить по-другому. В кризисных центрах знают, как это сделать и поэтому это именно то место, куда стоит обратиться в первую очередь.

Но, женщинам может быть нелегко прийти в кризисный центр: они испытывают стыд, страх, полное отсутствие надежды. Новый фотопроект откроется в сквере Свердлова 7 июля и покажет женщин, которые смогли «расстаться с насилием» в собственной семье.

Важно: своевременное обращение за помощью — это шанс начать жить по-другому.

«Я бы хотела, чтобы люди знали о профессионалах, которые могут помочь. Можно выйти из дома в шлепках, как это сделала я, и не бояться за свою жизнь, не бояться, что останешься без крыши над головой и без поддержки», — рассказывает участница Дарья.

Нижегородский женский кризисный центр уже 19 лет помогает пострадавшим от насилия в семье. Они оказывают бесплатную психологическую и юридическую помощь женщинам и детям, ставших жертвами и/или свидетелями насилия.

Услуги для пострадавших центр оказывает бесплатно, поддержать проект можно здесь.



 

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Фото: из архивов проекта

 

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