Музыка в тени усадебных садов: «Заповедные кварталы» запускают джазовые концерты

Джазовые композиции и импровизации от лучших музыкантов города можно послушать в Саду мечтателей и изобретателей.

Расписание концертов:

7 июля – Открытие «Джаза в саду» Romantic jazz collection. Саксофон, фортепиано, контрабас

14 июля – Трио Вячеслава Золотовского. От свинга до фьюжн

21 июля – Трио Всеволода Молева. Флейта, контрабас, гитара

28 июля – New age collective Анаиды Зубовой (Пермь)

4 августа – Great American songbook. Золотые хиты мюзиклов Бродвея

11 августа – Трио Александра Расхожева. Гитара, клавиши, тенор-саксофон.

Концерты будут проходить каждый четверг около улицы Короленко, 17. Начало в 18:30, Вход свободный, но необходима регистрация.







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Фото: архив организаторов



