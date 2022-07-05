Музыка в тени усадебных садов: «Заповедные кварталы» запускают джазовые концерты

Каждый четверг до конца августа в «Заповедных кварталах» будет звучать джаз! Первый в этом сезоне концерт пройдет 7 июля.
Джазовые композиции и импровизации от лучших музыкантов города можно послушать в Саду мечтателей и изобретателей.
Расписание концертов:
- 7 июля – Открытие «Джаза в саду» Romantic jazz collection. Саксофон, фортепиано, контрабас
- 14 июля – Трио Вячеслава Золотовского. От свинга до фьюжн
- 21 июля – Трио Всеволода Молева. Флейта, контрабас, гитара
- 28 июля – New age collective Анаиды Зубовой (Пермь)
- 4 августа – Great American songbook. Золотые хиты мюзиклов Бродвея
- 11 августа – Трио Александра Расхожева. Гитара, клавиши, тенор-саксофон.
Концерты будут проходить каждый четверг около улицы Короленко, 17. Начало в 18:30, Вход свободный, но необходима регистрация.
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Фото: архив организаторов
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