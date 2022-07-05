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Пять озер Нижнего не пригодны для купания. Рассказываем, где не стоит плавать

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Список озер, не подходящих для купания, пополнился. Пять водоемов Нижнего Новгорода не соответствуют гигиеническим нормам. В них превышены микробиологические показатели.

 

Региональное управление Роспотребнадзора не советует купаться в Мещерском, Больничном и Сортировочном озерах Канавинского района, а также Лунском и Светлоярском озерах (улица Мокроусова) Сормовского района.

Вода исследовалась по трем критериям:

  • микробиологическим;
  • санитарно-химическим;
  • вирусологическим.

Все показатели воды в озерах Приокского, Советского, Ленинского и Автозаводского района соответствуют норме. Кроме того, водоемы в Сормовском районе Светлоярское (улица Гаугеля) и Пестичное озера тоже безопасны.



 

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Фото: unsplash

 

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