Пять озер Нижнего не пригодны для купания. Рассказываем, где не стоит плавать

Список озер, не подходящих для купания, пополнился. Пять водоемов Нижнего Новгорода не соответствуют гигиеническим нормам. В них превышены микробиологические показатели.
Региональное управление Роспотребнадзора не советует купаться в Мещерском, Больничном и Сортировочном озерах Канавинского района, а также Лунском и Светлоярском озерах (улица Мокроусова) Сормовского района.
Вода исследовалась по трем критериям:
- микробиологическим;
- санитарно-химическим;
- вирусологическим.
Все показатели воды в озерах Приокского, Советского, Ленинского и Автозаводского района соответствуют норме. Кроме того, водоемы в Сормовском районе Светлоярское (улица Гаугеля) и Пестичное озера тоже безопасны.
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Фото: unsplash
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