Пять озер Нижнего не пригодны для купания. Рассказываем, где не стоит плавать

Региональное управление Роспотребнадзора не советует купаться в Мещерском, Больничном и Сортировочном озерах Канавинского района, а также Лунском и Светлоярском озерах (улица Мокроусова) Сормовского района.

Вода исследовалась по трем критериям:

микробиологическим;

санитарно-химическим;

вирусологическим.

Все показатели воды в озерах Приокского, Советского, Ленинского и Автозаводского района соответствуют норме. Кроме того, водоемы в Сормовском районе Светлоярское (улица Гаугеля) и Пестичное озера тоже безопасны.







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Фото: unsplash