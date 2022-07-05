Стартовала финальная онлайн-распродажа IKEA. Успейте урвать что-то не очень нужное с скандинавским названием

Отметим, что покупку на финальной распродаже можно совершить только онлайн в течение нескольких недель, пока товары будут в наличии.

Доставка заказов будет доступна только в городах, где есть магазины ИКЕА, и на прилегающей к ним территории — не более 50 километров от города.







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Фото: II.studio / Shutterstock.com