Стартовала финальная онлайн-распродажа IKEA. Успейте урвать что-то не очень нужное с скандинавским названием

Сегодня стартовала финальная онлайн-распродажа IKEA. Купить товары в последний раз нижегородцы по-прежнему не могут. Сайт компании не работает уже 9 часов.
Отметим, что покупку на финальной распродаже можно совершить только онлайн в течение нескольких недель, пока товары будут в наличии.
Доставка заказов будет доступна только в городах, где есть магазины ИКЕА, и на прилегающей к ним территории — не более 50 километров от города.
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Фото: II.studio / Shutterstock.com
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