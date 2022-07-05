18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Стартовала финальная онлайн-распродажа IKEA. Успейте урвать что-то не очень нужное с скандинавским названием

Поделиться:

Сегодня стартовала финальная онлайн-распродажа IKEA. Купить товары в последний раз нижегородцы по-прежнему не могут. Сайт компании не работает уже 9 часов.

 

Отметим, что покупку на финальной распродаже можно совершить только онлайн в течение нескольких недель, пока товары будут в наличии.

Доставка заказов будет доступна только в городах, где есть магазины ИКЕА, и на прилегающей к ним территории — не более 50 километров от города.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: II.studio / Shutterstock.com

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: