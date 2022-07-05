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На футбольные матчи в Нижнем можно попасть только с «паспортом болельщика»

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Первый матч нового сезона в Нижнем пройдет 31 июля. ФК «Пари Нижний Новгород» сразится с ЦСКА. Купить билет на игру сможет человек с паспортом болельщика. При входе на стадион отсканируют QR-код билета.

 

Столица Приволжья стала одним из пяти пилотных городов, где посещение футбольных матчей возможно только с картой болельщика. Нижегородские МФЦ начали принимать заявки на его оформление.

Систему вводят для повышения уровня безопасности.

Заявление на оформление можно подать на «Госуслугах» в личном кабинете. Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Потом придется прийти в МФЦ, чтобы подтвердить свою личность.

В ближайшее время цифровая карта нужна для посещения домашних матчей РПЛ на стадионах в 5 городах России: в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.


 

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Фото: unsplash

 

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