В «Заповедных кварталах» стартует летний киноклуб

Еженедельно по субботам в саду «Кино» (улица Новая, 22) стартует киноклуб «Wink—Заповедные кварталы». Первым фильмом цикла стала драма «Меня там нет» Тодда Хейнса о Бобе Дилане.
Расписание киноклуба:
- 9 июля — «Английский цирюльник»
- 16 июля — «Паразиты»
- 23 июля —«Гунда»
- 30 июля —«Хоть раз в жизни»
- 6 августа — «Чунгкингский экспресс»
- 13 августа — «Дочь рыбака»
- 20 августа — «Почему мы креативны»
- 27 августа — «Сохрани мою речь навсегда»
- 3 сентября — «Сквозь снег»
Показы пройдут еженедельно по субботам, а периодически перед сеансами организуют лекцию. Начало всех показов в 20:30. Нужна регистрация.
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