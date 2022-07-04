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В «Заповедных кварталах» стартует летний киноклуб

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Еженедельно по субботам в саду «Кино» (улица Новая, 22) стартует киноклуб «Wink—Заповедные кварталы». Первым фильмом цикла стала драма «Меня там нет» Тодда Хейнса о Бобе Дилане.

 

Расписание киноклуба:

  • 9 июля — «Английский цирюльник»
  • 16 июля — «Паразиты»
  • 23 июля —«Гунда»
  • 30 июля —«Хоть раз в жизни»
  • 6 августа — «Чунгкингский экспресс»
  • 13 августа — «Дочь рыбака»
  • 20 августа — «Почему мы креативны»
  • 27 августа — «Сохрани мою речь навсегда»
  • 3 сентября — «Сквозь снег»

Показы пройдут еженедельно по субботам, а периодически перед сеансами организуют лекцию. Начало всех показов в 20:30. Нужна регистрация.



 

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