В «Заповедных кварталах» стартует летний киноклуб

Расписание киноклуба:

9 июля — «Английский цирюльник»

16 июля — «Паразиты»

23 июля —«Гунда»

30 июля —«Хоть раз в жизни»

6 августа — «Чунгкингский экспресс»

13 августа — «Дочь рыбака»

20 августа — «Почему мы креативны»

27 августа — «Сохрани мою речь навсегда»

3 сентября — «Сквозь снег»

Показы пройдут еженедельно по субботам, а периодически перед сеансами организуют лекцию. Начало всех показов в 20:30. Нужна регистрация.







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