Гастрофестиваль на Рождественской: публикуем событийную программу

В субботу откроется гриль-бар «Горячо» и «Славянский гриль» из Москвы, корнеры с фермерскими и ремесленными товарами, едой и напитками и шесть фудтраков: Gorky Coffee, Bronx, «Жарим», RockeTruck, Best Coffee, «Сладкий Горький».

Программа на 2 июля:

Coffee Cake — апероль и спешл-коктейли по специальной цене, презентация летнего меню, welcome-зона, диджей с лаунж-музыкой — 18:00-23:00

«Безухов» — корнеры с волжской кухней: караси, царские раки в фирменном соусе —12:00-23:00

Terrapia — эно-фестиваль

«Пяткинъ» — корнер с волжскими углами с копченым лещом, русские настойки, хмельной квас, а также варенье из сосновых шишек от Александра Котюсова — 12:00-22:00

«Квеври» — живая музыка на летней веранде — 21:00-23:00

«Рюмочная на Софроновской» — традиционные настойки и прохладная сангрия на летней веранде — 17:00-23:00

«Селедка и кофе» — музыкальная программа от нижегородских диджеев — 14:00-23:00

«БаклаДжан» — турецкий самовар с домашней чачей, целый день — фирменная самса по 100 рублей — 12:00-23:00

Бар «Изи» — дегустация и продажа сыра «Сырной мастерской Пивоварова». Более 50 видов крафта!

«Сияй» — DJ-set от резидентов бара, дегустация настоек собственного приготовления. Весь день — фестиваль авторских коктейлей

Spicy Band — гонконгские вафли и тайское мороженое на открытой кухне —12:00-21:00. Советские диафильмы на летней площадке — 20:00-23:00

Nebar — беспроигрышная неазартная «рулетка» — 18:00-20:00, outdoor-бал с локальными диджеями — 20:00-23:00

На время фестиваля ограничат автомобильное движение, запретят парковку и стоянку транспортных средств — от площади Маркина до Зеленского съезда — с 00:01 2 июля до 05:00 3 июля.







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Фото: Нижний800



