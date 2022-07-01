Где найти всю событийную программу Нижнего на это лето? Публикуем специальную карту!

«Центр 800» разработал событийную карту Нижнего Новгорода. На ней указаны ключевые мероприятия, которые невозможно не посетить в этом году!
Специальную карту можно найти по ссылке, уже сейчас на 38 городских площадках доступно более 200 событий. Их разделили на категории: спорт, шоу, фестиваль, концерт, кино, выставка, театр и детям.
Кликнув объект, пользователь попадет на его карточку, где перечислены события, указана подробная информация о каждом из них. Здесь можно купить билеты.
Команда проекта будет регулярно обновлять карту.
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Фото: Нижний800
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