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Где найти всю событийную программу Нижнего на это лето? Публикуем специальную карту!

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«Центр 800» разработал событийную карту Нижнего Новгорода. На ней указаны ключевые мероприятия, которые невозможно не посетить в этом году!

 

Специальную карту можно найти по ссылке, уже сейчас на 38 городских площадках доступно более 200 событий. Их разделили на категории: спорт, шоу, фестиваль, концерт, кино, выставка, театр и детям.

Кликнув объект, пользователь попадет на его карточку, где перечислены события, указана подробная информация о каждом из них. Здесь можно купить билеты.

Команда проекта будет регулярно обновлять карту.



 

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Фото: Нижний800

 

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