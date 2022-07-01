Где найти всю событийную программу Нижнего на это лето? Публикуем специальную карту!

Специальную карту можно найти по ссылке, уже сейчас на 38 городских площадках доступно более 200 событий. Их разделили на категории: спорт, шоу, фестиваль, концерт, кино, выставка, театр и детям.

Кликнув объект, пользователь попадет на его карточку, где перечислены события, указана подробная информация о каждом из них. Здесь можно купить билеты.

Команда проекта будет регулярно обновлять карту.







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Фото: Нижний800