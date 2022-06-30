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Разработка проекта продления второй линии метро в Нижнем стартует в 2022 году

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Разработка проектной документации на продление Мещерско-Сормовской линии нижегородского метро начнется в 2022 году.

 

Сормовско-Мещерская линия состоит из пяти станций, все они находятся в заречной части города. Продление линии произойдет за счет появления станций «Варя» и «Сормовская».

«В ближайшее время планируем подписать контракт и на продление Мещерско-Сормовской ветки, на этот год планируется разработка проектной документации», — отметил губернатор Нижегородской области.

Уже ведется освобождение площадок под строительство двух новых станций на Автозаводской линии. Также сейчас обустраивают инженерные коммуникации и готовят тоннелепроходческие комплексы.



 

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Фото: unsplash

 

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