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Константин Ивлев откроет гастрофестиваль «Да, шеф!» в Нижнем Новгороде

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6 и 7 августа в столице Приволжья пройдет гастрономический фестиваль «Да, шеф!». В город приедет его автор и идейный вдохновитель — Константин Ивлев. Команда проекта опубликовала программу фестиваля.

 

Организаторы обещают масштабную семейную программу: пикники, настольные игры, творческие мастер-классы, чаепития с самоваром, конкурсы и квесты. Также на время фестиваля рестораны и фудтраки представят оригинальные концепции; местные фермерские хозяйства — лучшие продукты, а нижегородские шеф-повара проведут кулинарные мастер-классы.

С 7 июля по 7 августа шеф-повара запустят в городских ресторанах авторские гастрономические сеты #ГастросетНижний. Сет из трех блюд стоит 1200 рублей.

В первый день на главной сцене пройдет кулинарное шоу. Дюбители поборются с профессиональными шеф-поварами за звание «Суперкулинара Поволжья». Победитель сразится в суперфинале с Константином Ивлевым.

Во второй день на главной сцене пройдет «Школьная кулинарная битва». По ее итогам выберут новые блюда для школьных столовых.


 

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»

 

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