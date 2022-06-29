Где в Нижнем посмотреть на Оку и панорамные виды? Открыта новая смотровая площадка!

В нижегородском парке «Швейцария» открылась новая смотровая площадка с видом на Оку и заречную часть города. Об этом сообщается в официальной группе парка во «ВКонтакте».
Смотровую площадку можно найти на откосе, между остановками «улица Сурикова» и «Электрон».
Команда пространства приглашает нижегородцев полюбоваться панорамой и насладиться закатом: «Подняться над землей, ощутить чувство полета — вот что такое смотровая площадка, похожая на капитанский мостик».
Напомним, парк благоустроили в прошлом году в рамках подготовки к 800-летнему юбилею города.
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Фото: сообщество парка «ВКонтакте»
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