Где в Нижнем посмотреть на Оку и панорамные виды? Открыта новая смотровая площадка!

Смотровую площадку можно найти на откосе, между остановками «улица Сурикова» и «Электрон».

Команда пространства приглашает нижегородцев полюбоваться панорамой и насладиться закатом: «Подняться над землей, ощутить чувство полета — вот что такое смотровая площадка, похожая на капитанский мостик».

Напомним, парк благоустроили в прошлом году в рамках подготовки к 800-летнему юбилею города.







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Фото: сообщество парка «ВКонтакте»