18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Суперлуние над Нижним! Где и когда посмотреть?

Поделиться:

13 июля нижегородцы смогут увидеть необычное астрономическое явление — луну в увеличенном размере. Луна окажется в перигее — максимально близкой к Земле точке своей орбиты. Расстояние между планетой и спутником достигнет 357 263 километров.

 

13 июля в 21:38 спутник планеты окажется на максимально близком расстоянии. Полная Луна появится после 21 часа и около полуночи достигнет максимальной высоты.

«Полная Луна появится над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до восхода Солнца, суперлуна будет сиять в созвездии Стрелец», — сообщает пресс-служба московского планетария.

При ясной погоде на небе можно также увидеть две планеты, которые будут сопровождать суперлуну — Сатурн и Юпитер.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Telegram-канал «Мой Нижний Новгород»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: