Суперлуние над Нижним! Где и когда посмотреть?

13 июля в 21:38 спутник планеты окажется на максимально близком расстоянии. Полная Луна появится после 21 часа и около полуночи достигнет максимальной высоты.

«Полная Луна появится над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до восхода Солнца, суперлуна будет сиять в созвездии Стрелец», — сообщает пресс-служба московского планетария.

При ясной погоде на небе можно также увидеть две планеты, которые будут сопровождать суперлуну — Сатурн и Юпитер.

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Фото: Telegram-канал «Мой Нижний Новгород»