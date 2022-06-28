Суперлуние над Нижним! Где и когда посмотреть?

13 июля нижегородцы смогут увидеть необычное астрономическое явление — луну в увеличенном размере. Луна окажется в перигее — максимально близкой к Земле точке своей орбиты. Расстояние между планетой и спутником достигнет 357 263 километров.
13 июля в 21:38 спутник планеты окажется на максимально близком расстоянии. Полная Луна появится после 21 часа и около полуночи достигнет максимальной высоты.
«Полная Луна появится над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до восхода Солнца, суперлуна будет сиять в созвездии Стрелец», — сообщает пресс-служба московского планетария.
При ясной погоде на небе можно также увидеть две планеты, которые будут сопровождать суперлуну — Сатурн и Юпитер.
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Фото: Telegram-канал «Мой Нижний Новгород»
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