Нижегородские «Валдаи» запускают новый маршрут. На этот раз до Сокольского

Сейчас «Валдаи» ходят из Нижнего Новгорода в город Бор, в Городец, Макарьево, Чкаловск, Чебоксары, Юрьевец, Козьмодемьянск, выполняют прогулочные маршруты до Шуховской башни и вдоль береговой зоны Нижнего Новгорода.

Из Нижнего Новгорода «Валдай 45Р» отправится в 8:00, в 11:45 он сделает остановку в Сокольском, в Юрьевец прибудет в 12:20. В обратном направлении из Юрьевца отправится в 13.35.

«На всех промежуточных станциях продолжительность стоянки составит 15 минут. Так как маршрут является регулярным, пассажиры могут приобрести билет как на весь путь следования, так и на отрезок между любыми двумя остановками», — отмечают в компании «Водолет».

Приобрести билеты можно на сайте.







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Фото: Нижний 800



