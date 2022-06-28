Многие нижегородские пляжи признаны опасными. Рассказываем какие и почему

О каких пляжах идет речь?

пляжные зоны в Канавинском и Сормовском районах

на озерах — Сортировочное (со стороны Архангельской улицы), Мещерское и Больничное

на Лунском озере, а также на Светлоярском (пляжи со стороны улиц Мокроусова и Гаугеля)

В водоемах были превышены микробиологические показатели. Они не соответствует норме.

Ранее сообщалось, что опасные черви завелись в нижегородском озере. Год назад люди жаловались на паразитов на том же водоеме.







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Фото: unsplash