Многие нижегородские пляжи признаны опасными. Рассказываем какие и почему

Шесть пляжей в Нижнем Новгороде признаны не пригодными для купания. Они не прошли проверку Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
О каких пляжах идет речь?
- пляжные зоны в Канавинском и Сормовском районах
- на озерах — Сортировочное (со стороны Архангельской улицы), Мещерское и Больничное
- на Лунском озере, а также на Светлоярском (пляжи со стороны улиц Мокроусова и Гаугеля)
В водоемах были превышены микробиологические показатели. Они не соответствует норме.
Ранее сообщалось, что опасные черви завелись в нижегородском озере. Год назад люди жаловались на паразитов на том же водоеме.
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Фото: unsplash
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