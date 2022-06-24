Гастропрограмма на Рождественской. Публикуем самое главное

Программа на 25 июня:

SKOBA — детское время: машинки на дистанционном управлении и батут для маленьких гостей (12:00—21:00)

Coffee Cake —презентация летнего меню, dj с лаунж-музыкой (18:00—23:00)

«Безухов» — корнеры с волжской кухней: караси, острые раки, воскресенские пироги (12:00—22:00), дегустация загульного кваса (клубничного и облепихового) — в 16:00

Terrapia — фестиваль игристых вин (13:00—23:00)

«Горьковская пивоварня» — открытая кухня с закусками, колбасками, креветками. (12:00—23:00)

«Пяткинъ» — корнер с волжскими углами с копчёным лещом, русские настойки (12:00—21:00) — (18+)

«Квеври» — винный вечер с сомелье (в 19:00)

«Селедка и кофе» — музыкальное программа от нижегородских диджеев (14:00—23:00)

«Бакладжан» — дегустация чачи от шефа

Бар «Изи» — дегустация авторских освежающих домашних лимонадов (15:00—18:00)

Spicy Band — гонконгские вафли и тайское мороженое на специальной открытой кухне (12:00—21:00). Выставка-продажа конкурсных работ нижегородского фотографа Алексея Парамонова (14:00—22:00)

Nebar — беспроигрышная неазартная «рулетка» (18:00—20:00), outdoor-бал с локальными диджеями (20:00—23:00)

В этот день на Рождественской будет курсировать исторический трамвай 1938 года. На нем можно будет прокатиться бесплатно. Старт — в 12:00, 15:00 и 18:00 от площади Маркина.

Важно: на время фестиваля ограничат автомобильное движение, запретят парковку и стоянку транспортных средств.







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Фото: Нижний 800