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Гастропрограмма на Рождественской. Публикуем самое главное

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Традиционно каждую субботу лета на Рождественской будет проходить гастрофестиваль. 25 июня с 12:00 до 23:00 местные жители и туристы смогут попробовать специальные сеты, поучаствовать в мастер-классах, лекциях, экскурсиях и насладиться музыкальной программой. Вход свободный.

 

Программа на 25 июня:

  • SKOBA — детское время: машинки на дистанционном управлении и батут для маленьких гостей (12:00—21:00)
  • Coffee Cake —презентация летнего меню, dj с лаунж-музыкой (18:00—23:00)
  • «Безухов» — корнеры с волжской кухней: караси, острые раки, воскресенские пироги (12:00—22:00), дегустация загульного кваса (клубничного и облепихового) — в 16:00
  • Terrapia — фестиваль игристых вин (13:00—23:00)
  • «Горьковская пивоварня» — открытая кухня с закусками, колбасками, креветками. (12:00—23:00)
  • «Пяткинъ» — корнер с волжскими углами с копчёным лещом, русские настойки (12:00—21:00) — (18+)
  • «Квеври» — винный вечер с сомелье (в 19:00)
  • «Селедка и кофе» — музыкальное программа от нижегородских диджеев (14:00—23:00)
  • «Бакладжан» — дегустация чачи от шефа
  • Бар «Изи» — дегустация авторских освежающих домашних лимонадов (15:00—18:00)
  • Spicy Band — гонконгские вафли и тайское мороженое на специальной открытой кухне (12:00—21:00). Выставка-продажа конкурсных работ нижегородского фотографа Алексея Парамонова (14:00—22:00)
  • Nebar — беспроигрышная неазартная «рулетка» (18:00—20:00), outdoor-бал с локальными диджеями (20:00—23:00)

В этот день на Рождественской будет курсировать исторический трамвай 1938 года. На нем можно будет прокатиться бесплатно. Старт — в 12:00, 15:00 и 18:00 от площади Маркина.

Важно: на время фестиваля ограничат автомобильное движение, запретят парковку и стоянку транспортных средств.



 

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Фото: Нижний 800

 

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