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В культовом арт-пространстве «КЛАДОВКА» покажут арт-балет

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«Перформанс в кладовке» — это необычный арт-балет хореографа, педагога и танцовщицы Маши Лутошкиной. Ее выступления часто воспринимаются как поэзия. Артистка будет на глазах у зрителя творить образ — от текста к пластике и от пластики к тексту.

 

1 июля

Время: 19:00

Место: улица Большая Покровская, 8.

 

 

 

Гостей вечера ждет новый Цветаевский эксперимент. Лирическая героиня танцовщицы поразит зрителей способностью выжимать страсть до последней капли из всего, что она делает.

Стоимость участия — 300 рублей.

 

 

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