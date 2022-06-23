В культовом арт-пространстве «КЛАДОВКА» покажут арт-балет

«Перформанс в кладовке» — это необычный арт-балет хореографа, педагога и танцовщицы Маши Лутошкиной. Ее выступления часто воспринимаются как поэзия. Артистка будет на глазах у зрителя творить образ — от текста к пластике и от пластики к тексту.