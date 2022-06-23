В культовом арт-пространстве «КЛАДОВКА» покажут арт-балет

«Перформанс в кладовке» — это необычный арт-балет хореографа, педагога и танцовщицы Маши Лутошкиной. Ее выступления часто воспринимаются как поэзия. Артистка будет на глазах у зрителя творить образ — от текста к пластике и от пластики к тексту.
1 июля
Время: 19:00
Место: улица Большая Покровская, 8.
Гостей вечера ждет новый Цветаевский эксперимент. Лирическая героиня танцовщицы поразит зрителей способностью выжимать страсть до последней капли из всего, что она делает.
Стоимость участия — 300 рублей.
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