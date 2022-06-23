В Нижнем отметят День Молодежи. Рассказываем об изменениях в работе автобусов

Изменения в график внесут с 0:01 23 июня до 23:59 28 июня.

Так, автобусы А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут ходить в направлении улицы Минина по улицам Варварской и Пискунова, а в обратную сторону — по Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского, а оттуда вернутся на Варварскую.

Маршруты А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, 304 проследуют по улицам Варварской и Пискунова в оба направления.

Автобусы А-1, А-68, Т-31 будут разворачиваться на площади Минина и Пожарского в районе Большой Покровской.

Кроме того, с 0:01 22 июня до 23:59 29 июня временно приостановят движение на участке площади от улицы Минина до Верхневолжской набережной.







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Фото: unsplash