В Нижнем отметят День Молодежи. Рассказываем об изменениях в работе автобусов

С 23 по 28 июня движение транспорта временно ограничат в центре Нижнего Новгорода. Также изменятся маршруты автобусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Изменения в график внесут с 0:01 23 июня до 23:59 28 июня.
Так, автобусы А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут ходить в направлении улицы Минина по улицам Варварской и Пискунова, а в обратную сторону — по Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского, а оттуда вернутся на Варварскую.
Маршруты А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, 304 проследуют по улицам Варварской и Пискунова в оба направления.
Автобусы А-1, А-68, Т-31 будут разворачиваться на площади Минина и Пожарского в районе Большой Покровской.
Кроме того, с 0:01 22 июня до 23:59 29 июня временно приостановят движение на участке площади от улицы Минина до Верхневолжской набережной.
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Фото: unsplash
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