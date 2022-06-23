Публикуем программу фестиваля «Столица закатов». Там много всего интересного!

25 июня на сцене «Ракушка» выступит петербургская группа «Меджикул». Музыканты с помощью современных приемов обрабатывают ретромузыку и интегрируют в нее элементы диско и фанка. Вход на мероприятие платный.

В сквере Свердлова 25 июня пройдет Street Surfers в рамках программы «Столица закатов. Искра». Работа танцевальной зоны с 12:00 до 22:00.

Граффити зона открыта с 13:00 до 18:00:

Арт-контест на серферских досках от уличных художников Нижнего — 13:00-16:00

Мастер-класс по скетчам от Алексея Main (Block crew) — 16:00-18:00. Регистрация по ссылке.

Еще одна часть праздничной программы — «Столица закатов. Соло на закате» — развернется 25 и 26 июня на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, Стрелке и на площади Сенной.

Кроме того, 26 июня в Кремлевском концертном зале пройдет концерт в рамках фестиваля «Школа славы». Дирижером и солистом будет Феликс Коробов, а также — солистка оркестра Вера Вьюшина.

Вход на концерт по предварительной регистрации.

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 25 июня:

20:00-21:00 — выступление вокалистки Анастасии Афанасьевой — Нижневолжская набережная

20:00-21:00 — выступление кавер-группы DrunknFunk — Стрелка.

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 26 июня:

17:00-21:00 — танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio — амфитеатр Нижневолжской набережной (напротив Зеленского съезда)

20:00-21:00 — выступление вокально-инструментального дуэта JUSTduet — площадь Сенная

20:00-21:00 — выступление певицы, композитора, участницы различных телешоу Тани Гуляевой — набережная Федоровского.

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Фото: сообщество «Нижний 800» «ВКонтакте»