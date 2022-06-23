Публикуем программу фестиваля «Столица закатов». Там много всего интересного!

Праздничная программа нижегородского фестиваля «Столицы закатов» развернется на нескольких площадках Нижнего Новгорода. Публикуем подробности!
25 июня на сцене «Ракушка» выступит петербургская группа «Меджикул». Музыканты с помощью современных приемов обрабатывают ретромузыку и интегрируют в нее элементы диско и фанка. Вход на мероприятие платный.
В сквере Свердлова 25 июня пройдет Street Surfers в рамках программы «Столица закатов. Искра». Работа танцевальной зоны с 12:00 до 22:00.
Граффити зона открыта с 13:00 до 18:00:
- Арт-контест на серферских досках от уличных художников Нижнего — 13:00-16:00
- Мастер-класс по скетчам от Алексея Main (Block crew) — 16:00-18:00. Регистрация по ссылке.
Еще одна часть праздничной программы — «Столица закатов. Соло на закате» — развернется 25 и 26 июня на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, Стрелке и на площади Сенной.
Кроме того, 26 июня в Кремлевском концертном зале пройдет концерт в рамках фестиваля «Школа славы». Дирижером и солистом будет Феликс Коробов, а также — солистка оркестра Вера Вьюшина.
Вход на концерт по предварительной регистрации.
Программа «Столица закатов. Соло на закате» 25 июня:
- 20:00-21:00 — выступление вокалистки Анастасии Афанасьевой — Нижневолжская набережная
- 20:00-21:00 — выступление кавер-группы DrunknFunk — Стрелка.
Программа «Столица закатов. Соло на закате» 26 июня:
- 17:00-21:00 — танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio — амфитеатр Нижневолжской набережной (напротив Зеленского съезда)
- 20:00-21:00 — выступление вокально-инструментального дуэта JUSTduet — площадь Сенная
- 20:00-21:00 — выступление певицы, композитора, участницы различных телешоу Тани Гуляевой — набережная Федоровского.
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Фото: сообщество «Нижний 800» «ВКонтакте»
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