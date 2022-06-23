Танцевальные баттлы, диджей сеты и кастоминг: как пройдет Street Surfers в сквере Свердлова

На мероприятии (одно из направлений «Столица закатов. Искра») нижегородцы и гости городы поучаствуют в бесплатных танцевальных мастер-классах от профессиональных танцовщиков, уличных джемах и баттлах, закупятся винтажными украшениями и насладятся диджей-сетами.

Кроме того, на площадке пройдут мастер-класс People Doing Moves от Ильи Джуса, мастер-класс по скетчам от Алексея Main (Block crew) и мастер-класс по Hip-Hop от танцевальной студии Good Foot.

Фестиваль стартует в 12:00, посетить его можно бесплатно.







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