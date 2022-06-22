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Спешите делать добро: благотворительная акция проходит в Нижнем Новгороде

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До 23 июня в столице Приволжья пройдет благотворительная акция «Спешите делать добро». Всего на три дня известные нижегородцы станут раннерами фудмолла «ПОРТ». Часть выручки и чаевые организаторы проекта отправят на покупку лекарств для онкобольных детей. Важно: помочь можно не только в дни акции, но и онлайн — оставив пожертвование на любую сумму.

 

Чаевые раннерам можно оставить в специальных боксах на территории фудмолла «Порт». Кроме того, в этом году «Порт» запустил акцию — напиток «Добро». 100 рублей с каждого лимонада отправят на лечение детей.

Кроме развлекательной программы для взрослых с 18:00 команда проекта приготовила мастер-классы с 12:30 до 14:00 для юных нижегородцев.

Чтобы оставить любое пожертвование, необходимо зайти на онлайн платформу в раздел «800 добрых дел» — найти акцию «Спешите делать добро» и забив реквизиты карты сделать единоразово платеж на любую сумму .




 

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