Колл-центр заработал в Нижнем. Можно узнать о работе общественного транспорта

Ежедневно с 6:00 до 22:00 операторы колл-центра отвечают на вопросы жителей о работе общественного транспорта. Можно отметить пожелания по развитию новой маршрутной сети, высказать претензии из-за нарушений действующего расписания.
Сейчас в колл-центре работают 20 операторов. С началом ввода новой маршрутной сети их количество планируется увеличить. Задача колл-центра оказать звонящим квалифицированную помощь по любой теме, связанной с работой общественного транспорта.
«Если сотрудник не может сразу дать ответ, он должен проконсультироваться со специалистом и предоставить необходимую информацию. Что касается предложений по новой маршрутной сети, то все они фиксируются, анализируются через специальную математическую транспортную модель. Если в ходе работы подтверждается эффективность идеи, она учитывается при корректировке маршрутной сети», — отметил руководитель ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артём Бафанов.
Задать вопрос в колл-центр можно по телефону: 8(831) 422 28 25.
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Фото: unsplash
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