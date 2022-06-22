Колл-центр заработал в Нижнем. Можно узнать о работе общественного транспорта

Сейчас в колл-центре работают 20 операторов. С началом ввода новой маршрутной сети их количество планируется увеличить. Задача колл-центра оказать звонящим квалифицированную помощь по любой теме, связанной с работой общественного транспорта.

«Если сотрудник не может сразу дать ответ, он должен проконсультироваться со специалистом и предоставить необходимую информацию. Что касается предложений по новой маршрутной сети, то все они фиксируются, анализируются через специальную математическую транспортную модель. Если в ходе работы подтверждается эффективность идеи, она учитывается при корректировке маршрутной сети», — отметил руководитель ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артём Бафанов.

Задать вопрос в колл-центр можно по телефону: 8(831) 422 28 25.







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Фото: unsplash