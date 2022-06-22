На «Нижегородское кольцо» возвращается фестиваль скорости

8-10 июля на автодроме под Богородском откроется этап Российской серии кольцевых гонок. Он пройдет в формате Фестиваля скорости: зрителей ждут не только зрелищные гонки, но и развлечений для всей семьи.
На «Нижегородском кольце» пройдет 7 гонок с масс-стартом: по две в объединенных заездах классов Туринг/Супер-продакшн Туринг-Лайт/S1600, а также SMP GT4 Russia. Еще одно новшество — в этом сезоне каждый этап в классе SMP GT4 Russia будет состоять не из двух, а из трех гонок!
Гонки суперкаров обещают стать украшением уикэнда: число участников выросло до полутора десятков, а к уже знакомым моделям Mercedes-AMG GT4, BMW M4, Porsche 718 Cayman и KTM X-Bow добавится Toyota Supra.
Кроме того, в выходные с самого утра для зрителей будут работать ведущий и диджей, танцевальное шоу, гоночные симуляторы от SMP Racing Esports, фуд-траки и детская зона с аниматорами.
Купить билет можно здесь.
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Фото: архив организаторов
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