На набережной Оки в Приокском районе откроют прогулочную зону

Новую прогулочную зону планируют создать на набережной реки Ока в Приокском районе. Об этом сообщили в районной администрации.
Пространство от лодочной станции до подъема к Парковому поселку благоустроят в 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Местные жители отметили, что эту сторону берега прежде всего необходимо очистить: убрать мусор, заросли и проверить коммуникации. На общественных обсуждениях горожане предложили поставить на берегу Оки шезлонги и урны, завезти песок.
Кроме того, нижегородцы хотят видеть спортивную инфраструктуру в этом районе.
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Фото: Нижний 800
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