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На набережной Оки в Приокском районе откроют прогулочную зону

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Новую прогулочную зону планируют создать на набережной реки Ока в Приокском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

 

Пространство от лодочной станции до подъема к Парковому поселку благоустроят в 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Местные жители отметили, что эту сторону берега прежде всего необходимо очистить: убрать мусор, заросли и проверить коммуникации. На общественных обсуждениях горожане предложили поставить на берегу Оки шезлонги и урны, завезти песок.

Кроме того, нижегородцы хотят видеть спортивную инфраструктуру в этом районе.



 

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Фото: Нижний 800



 

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