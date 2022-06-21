На набережной Оки в Приокском районе откроют прогулочную зону

Пространство от лодочной станции до подъема к Парковому поселку благоустроят в 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Местные жители отметили, что эту сторону берега прежде всего необходимо очистить: убрать мусор, заросли и проверить коммуникации. На общественных обсуждениях горожане предложили поставить на берегу Оки шезлонги и урны, завезти песок.

Кроме того, нижегородцы хотят видеть спортивную инфраструктуру в этом районе.







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Фото: Нижний 800





