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Какая погода ждет нижегородцев в конце июля? Дождливая, но теплая

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В конце июня жителей Нижнего Новгорода ожидает теплая облачная погода. На неделе с 20 по 26 июня также пройдут дожди.

 

Начало недели обещает быть солнечным и без осадков. Столбики термометров будут держаться на отметке +22 градуса по Цельсию. Со среды в столицу Приволжья с атмосферным фронтом придут дожди.

С четверга ожидается потепление, а к выходным воздух прогреется до +27 градусов.

«Со вторника по субботу в городе ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +19 до +22 градусов. А к выходным в городе станет жарко», — уточняют синоптики.



 

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Фото: unplash

 

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