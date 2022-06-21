Какая погода ждет нижегородцев в конце июля? Дождливая, но теплая

Начало недели обещает быть солнечным и без осадков. Столбики термометров будут держаться на отметке +22 градуса по Цельсию. Со среды в столицу Приволжья с атмосферным фронтом придут дожди.

С четверга ожидается потепление, а к выходным воздух прогреется до +27 градусов.

«Со вторника по субботу в городе ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +19 до +22 градусов. А к выходным в городе станет жарко», — уточняют синоптики.







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Фото: unplash