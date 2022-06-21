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В Нижнем создадут первую в городе экотропу. Проект представят уже в этом году

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Первая в городе экологическая тропа появится в Нижнем Новгороде в Бурнаковской низине. Проект предполагает благоустройство прилегающей территории, установку информационных щитов о городской флоре и фауне, а также тематических арт-объектов. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

 

Сейчас готовится концепция благоустройства территории, проект будет представлен уже в этом году.

По словам мэра города, место непростое, работы много: необходимо сделать безопасный спуск и переходы, убрать бытовые отходы, расчистить ручьи.



 

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Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

 

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