В Нижнем создадут первую в городе экотропу. Проект представят уже в этом году

Сейчас готовится концепция благоустройства территории, проект будет представлен уже в этом году.

По словам мэра города, место непростое, работы много: необходимо сделать безопасный спуск и переходы, убрать бытовые отходы, расчистить ручьи.







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Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева