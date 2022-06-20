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В Нижнем Новгороде на одну пешеходную улицу станет больше

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Участок улицы Кожевенной в Нижнем Новгороде — между переулками Казарменным и Кожевенным — станет пешеходным с 7 июля. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

 

Здесь практически полностью сохранилась историческая застройка первой половины XIX века.

На улице установят дорожные знаки «Пешеходная дорожка», разрешающие движение только пешеходам и велосипедистам. Кроме того, по переулку Казарменному и переулку Рыбному организуют двустороннее движение транспорта. Остановка и стоянка здесь будет запрещена.

«У Кожевенной есть все, чтобы стать очень успешной туристической территорией. Нам очень нужны на ней объекты, которые сделают эту улицу особенной», — отмечает автор и руководитель проектов бюро небанальных экскурсий «Нескучный Нижний» Александра Шарова.



 

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Фото: Фонд «Земля Нижегородская»

 

 

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