В Нижнем Новгороде на одну пешеходную улицу станет больше

Здесь практически полностью сохранилась историческая застройка первой половины XIX века.

На улице установят дорожные знаки «Пешеходная дорожка», разрешающие движение только пешеходам и велосипедистам. Кроме того, по переулку Казарменному и переулку Рыбному организуют двустороннее движение транспорта. Остановка и стоянка здесь будет запрещена.

«У Кожевенной есть все, чтобы стать очень успешной туристической территорией. Нам очень нужны на ней объекты, которые сделают эту улицу особенной», — отмечает автор и руководитель проектов бюро небанальных экскурсий «Нескучный Нижний» Александра Шарова.







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Фото: Фонд «Земля Нижегородская»