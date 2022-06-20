18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

«Приволжская фиеста» снова в Нижнем Новгороде. В небо поднимутся десятки аэростатов

Поделиться:

С 17 по 21 августа в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль воздушных шаров «Приволжская фиеста». В проекте поучаствуют 20 команд со всей России. Об этом сообщают организаторы в социальных сетях.

 

В программе на этот год запланированы — «Свободный полет», «Ночное свечение» с «Привязными подъемами».

Все желающие поучаствовать в «Свободном полете» могут сделать это уже сейчас. За место в воздушном шаре придется заплатить 10 тысяч рублей. Детям с 8 до 14 лет — скидка 10%.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: социальные сети

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: