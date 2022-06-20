«Приволжская фиеста» снова в Нижнем Новгороде. В небо поднимутся десятки аэростатов

С 17 по 21 августа в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль воздушных шаров «Приволжская фиеста». В проекте поучаствуют 20 команд со всей России. Об этом сообщают организаторы в социальных сетях.
В программе на этот год запланированы — «Свободный полет», «Ночное свечение» с «Привязными подъемами».
Все желающие поучаствовать в «Свободном полете» могут сделать это уже сейчас. За место в воздушном шаре придется заплатить 10 тысяч рублей. Детям с 8 до 14 лет — скидка 10%.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: социальные сети
Комментарии (0)