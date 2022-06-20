«Приволжская фиеста» снова в Нижнем Новгороде. В небо поднимутся десятки аэростатов

В программе на этот год запланированы — «Свободный полет», «Ночное свечение» с «Привязными подъемами».

Все желающие поучаствовать в «Свободном полете» могут сделать это уже сейчас. За место в воздушном шаре придется заплатить 10 тысяч рублей. Детям с 8 до 14 лет — скидка 10%.







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Фото: социальные сети