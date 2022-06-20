На нижегородских парковках вводится поминутная оплата

Систему оплаты парковок планируют изменить в столице Приволжья. Сейчас в городе действует почасовая оплата, после ввода поминутной — водители смогут сэкономить деньги. Внесение изменений рассматривалось на комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской думы.
В будущем планируют изменить возможность оплаты места на автостоянке открытого типа.
Сейчас оплата через паркоматы и на сайте единого парковочного пространства города предполагает почасовую тарификацию. В планах — внести изменения, чтобы у пользователя была возможность рассчитать платеж за пользование парковочным местом с точностью до 15 минут – через паркоматы, до 1 минуты – через личный кабинет. Таким образом, автомобилисты смогут сэкономить при оплате парковки.
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Фото: www.admgor.nnov.ru
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