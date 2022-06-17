Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург создадут единый туристический кластер

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области, комитет по туризму Москвы и комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга создадут совместные проекты в сфере туризма. В планах — увеличение турпотока и повышения уровня качества услуг и сервисов в отрасли.
«Мы видим, что Нижний Новгород и область меняются буквально на глазах. У нас появляются привлекательные городские пространства, новые туристические маршруты и услуги, растет поток желающих посетить регион. Совместно с Москвой и Санкт-Петербургом договорились запустить комплексные туристические продукты, дополняющие потенциал наших регионов», — отмечает Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
В рамках соглашения города запустят туристические продукты, будут развивать инфраструктуру, введут единую систему лояльности и создадут новые туристические маршруты. Первые из них презентуют в начале июля. Сейчас речь идет о создании водного маршрута: Волга — Нева.
Такие комплексные туры позволят в рамках одного путешествия почувствовать максимум событийных возможностей трех городов.
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Фото: архив пресс-служб
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