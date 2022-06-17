В Нижегородской области будут развивать льготную ипотеку

Так, льготная ипотека направлена на поддержку многодетных семей, граждан, живущих в сельской местности, соц.работников, работников спорта и ИТ-отрасли. Новый проект объединит федеральные меры поддержки и региональные.

Льготные условия предоставят при покупке готового и строящегося жилья. Также будет возможность получить особые условия при индивидуальном строительстве. Выдача кредитов на льготных условиях запланирована на 2-е полугодие 2022 года.





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Фото: burst