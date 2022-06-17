Нижегородская область в лидерах рейтинга российских регионов

Рейтинг SMART показывает, как развивается область, в чем ее сильные стороны и что можно улучшить. Оцениваются 14 показателей. Среди них: медиаактивность в сфере инноваций, число патентных заявок на изобретения, уровень поддержки стартапов и экологических инициатив.

Рейтинг построен преимущественно на основе официальных статистических данных для принятия управленческих решений.

Кроме того, Нижегородская область заняла первое место по доле расходов регионального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Новое исследование пришло на замену рейтингу инновационных регионов России.







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Фото: Нижний 800