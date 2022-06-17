Нижегородская область в лидерах рейтинга российских регионов

Ассоциация инновационных регионов России представила результаты первого мониторинга важнейших показателей развития субъектов. Нижегородская область в лидерах рейтинга. В пятерке лучших также — Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Томская область.
Рейтинг SMART показывает, как развивается область, в чем ее сильные стороны и что можно улучшить. Оцениваются 14 показателей. Среди них: медиаактивность в сфере инноваций, число патентных заявок на изобретения, уровень поддержки стартапов и экологических инициатив.
Рейтинг построен преимущественно на основе официальных статистических данных для принятия управленческих решений.
Кроме того, Нижегородская область заняла первое место по доле расходов регионального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства.
Новое исследование пришло на замену рейтингу инновационных регионов России.
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Фото: Нижний 800
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