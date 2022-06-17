18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Нижегородская область в лидерах рейтинга российских регионов

Поделиться:

Ассоциация инновационных регионов России представила результаты первого мониторинга важнейших показателей развития субъектов. Нижегородская область в лидерах рейтинга. В пятерке лучших также — Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Томская область.

 

Рейтинг SMART показывает, как развивается область, в чем ее сильные стороны и что можно улучшить. Оцениваются 14 показателей. Среди них: медиаактивность в сфере инноваций, число патентных заявок на изобретения, уровень поддержки стартапов и экологических инициатив.

Рейтинг построен преимущественно на основе официальных статистических данных для принятия управленческих решений.

Кроме того, Нижегородская область заняла первое место по доле расходов регионального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Новое исследование пришло на замену рейтингу инновационных регионов России.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний 800

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: