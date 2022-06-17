В Нижнем перекроют перекресток улиц Рождественская и Широкая. Рассказываем на сколько

С 22:00 17 июня до 5:00 20 июня в столице Приволжья перекроют перекресток улиц Широкая и Рождественская. На дорожном участке будут ремонтировать трамвайные пути. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. На время работ в переулке Кожевенном организуют двустороннее движение транспорта.
Из-за перекрытия перекрестка изменят маршруты общественного транспорта:
- А-45 будет ходить по улицам Ильинская, Добролюбова, Зеленскому съезду в оба направления
- Автобусы А-3, А-19, А-52, А-61, А-71, А-90, А-95, А-92, маршрутки Т-24, Т-45, Т-40, Т-70, Т-91, 304 в направлении площади Минина пойдут по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, улицам Ильинская, Добролюбова и Зеленскому съезду. В сторону Канавинского моста они будут двигаться по Зеленскому съезду, улицам Добролюбова, Ильинская, Малая Покровская, Похвалинскому съезду.
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