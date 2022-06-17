18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Нижнем перекроют перекресток улиц Рождественская и Широкая. Рассказываем на сколько

Поделиться:

С 22:00 17 июня до 5:00 20 июня в столице Приволжья перекроют перекресток улиц Широкая и Рождественская. На дорожном участке будут ремонтировать трамвайные пути. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. На время работ в переулке Кожевенном организуют двустороннее движение транспорта.

 

Из-за перекрытия перекрестка изменят маршруты общественного транспорта:

  • А-45 будет ходить по улицам Ильинская, Добролюбова, Зеленскому съезду в оба направления
  • Автобусы А-3, А-19, А-52, А-61, А-71, А-90, А-95, А-92, маршрутки Т-24, Т-45, Т-40, Т-70, Т-91, 304 в направлении площади Минина пойдут по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, улицам Ильинская, Добролюбова и Зеленскому съезду. В сторону Канавинского моста они будут двигаться по Зеленскому съезду, улицам Добролюбова, Ильинская, Малая Покровская, Похвалинскому съезду.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 


 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: