В Нижнем перекроют перекресток улиц Рождественская и Широкая. Рассказываем на сколько

С 22:00 17 июня до 5:00 20 июня в столице Приволжья перекроют перекресток улиц Широкая и Рождественская. На дорожном участке будут ремонтировать трамвайные пути. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. На время работ в переулке Кожевенном организуют двустороннее движение транспорта.