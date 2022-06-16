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В Турцию запустят чартерные рейсы из Нижнего Новгорода

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Новые чартерные рейсы из Нижнего Новгорода в турецкую Анталью запустят 18 июня. Самолеты будут летать авиакомпанией AZUR air два раза в неделю.

По данным Ассоциации Туроператоров, рейсы в Анталью из Нижнего Новгорода будут выполнять два раза в неделю – по средам и субботам. Места на чартерных рейсах будут продавать несколько известных туроператоров с 18 июня.

Сейчас в Анталью летают авиакомпании Red Wings и «Ямал». AZUR air также выполняет авиарейсы в Турцию в ежедневном режиме.




 

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Фото: unsplash

 

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