На Нижневолжской набережной открылась ярмарка народных художественных промыслов

Кроме ярмарочной продукции для посетителей проводят мастер-классы, где расскажут технологию изготовления различных изделий.

Также традиционные для русской культуры промыслы представят на выставке в туристско-информационном центре. Здесь жители и гости столицы Приволжья смогут посмотреть на изделия казаковской филиграни, чкаловского гипюра, варнавинской резьбы по кости, нижегородской вышивки и хохломской росписи.

Ярмарка открылась у ротонды № 3. Посетить ее можно будет до 31 июля ежедневно с 10:00 до 20:00.







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Фото: unsplash