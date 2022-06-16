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На Нижневолжской набережной открылась ярмарка народных художественных промыслов

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Фестивальная ярмарка народных художественных промыслов проходит на Нижневолжской набережной. На набережную ежедневно прибывают десятки кораблей, а горожане и гости города могут увидеть продукцию промысловиков и ремесленников.

 

Кроме ярмарочной продукции для посетителей проводят мастер-классы, где расскажут технологию изготовления различных изделий.

Также традиционные для русской культуры промыслы представят на выставке в туристско-информационном центре. Здесь жители и гости столицы Приволжья смогут посмотреть на изделия казаковской филиграни, чкаловского гипюра, варнавинской резьбы по кости, нижегородской вышивки и хохломской росписи.

Ярмарка открылась у ротонды № 3. Посетить ее можно будет до 31 июля ежедневно с 10:00 до 20:00.



 

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Фото: unsplash

 

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