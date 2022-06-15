В сквере имени Свердлова откроется детская барахолка

Юные нижегородцы смогут почувствовать себя в роли продавца и продать ненужные игрушки, настольные игры, книги и все, что угодно! Кроме того, для детей проведут мастер-классы — их научат жонглировать, танцевать, надувать мыльные пузыри.

Участие в проекте — 400 рублей: каждый ребенок получит место за «прилавком» (метр на метр стола) и шоппер со всем нужным, чтобы заработать. Для гостей фестиваля вход свободный.







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Фото: Нижний 800