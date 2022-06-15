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В сквере имени Свердлова откроется детская барахолка

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18 июня, в субботу, в сквере Свердлова откроется «Детская барахолка» — праздник самостоятельных детей. В этом году он станет частью фестивальной программы «Столица закатов. Искра».

 

Юные нижегородцы смогут почувствовать себя в роли продавца и продать ненужные игрушки, настольные игры, книги и все, что угодно! Кроме того, для детей проведут мастер-классы — их научат жонглировать, танцевать, надувать мыльные пузыри.

Участие в проекте — 400 рублей: каждый ребенок получит место за «прилавком» (метр на метр стола) и шоппер со всем нужным, чтобы заработать. Для гостей фестиваля вход свободный.



 

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Фото: Нижний 800

 

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