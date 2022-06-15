В Нижнем Новгороде стартует благотворительная акция «Спешите делать добро»

В этом году благотворительную акцию разделили на два этапа. Первый — сбор средств на фандрайзинговой платформе «800 добрых дел». Каждый желающий может помочь подопечным благотворительного фонда НОНЦ и сделать пожертвования на любую сумму.

Второй этап акции пройдет с 21 по 23 июня в фуд-холле «Порт». Известные нижегородцы, работая официантами, расскажут посетителям об акции. Среди участников: Екатерина Рябинина, Дарья Иванова, Владимир Марков, Илья Гладцын, Андрей Топчий, Юрий Гагарин, Елена Шершакова, Анжела Кулагина, Константин Кибардин и другие. Также фуд-холл «Порт» перечислит в счет акции часть выручки за 21–23 июня.

«В меню заведений фуд-холла «Порт» появятся лимонад под названием «Добро». На лечение онкобольных детей будут отправлены средства от их продажи, а также чаевые, которые будут оставлять гости. Когда посетители заведения узнают об акции, они оставляют намного больше чаевых, ведь все они направляются на помощь детям. Мы приглашаем всех нижегородцев прийти и принять участие в акции, чтобы помочь больным детям», — рассказывает дизайнер интерьеров и общественный деятель Сабина Гаджиева.





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Фото: Нижний 800