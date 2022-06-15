14 пляжей Нижнего Новгорода пригодны для купания

Региональное Управление Роспотребнадзора разрешило купаться практически во всех озерах Нижнего Новгорода. Вода в водоемах соответствует нормам.
Где этим летом будут купаться нижегородцы?
- в Верхнем и Третьем озере Щелоковского хутора
- в двух озерах Автозаводского парка (проспект Молодежный, улица Смирнова) и на озере парка 777-летия города Нижнего Новгорода
- в Сормове в озере Светлоярском (на обоих пляжах), а также в Лунском и Пестичном озерах
- в Канавинском районе в Мещерском и Больничном (около больницы №39) озерах, а также на Сортировочном (со стороны улицы Архангельской)
- в Ленинском районе в Силикатном озере (проспект Ленина, 19б и 23)
- в Нижегородской области на озере Юрасовском на Бору
- на Горьковском водохранилище у устья реки Белая в Городце
- на озере Свято в Навашинском городском округе
- на трех пляжах на Верхнем пруду в Выксе
- на озере Верхнем реки Санохта в Семенове
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Фото: flickr
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