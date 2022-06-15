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14 пляжей Нижнего Новгорода пригодны для купания

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Региональное Управление Роспотребнадзора разрешило купаться практически во всех озерах Нижнего Новгорода. Вода в водоемах соответствует нормам.

 

Где этим летом будут купаться нижегородцы?

  • в Верхнем и Третьем озере Щелоковского хутора
  • в двух озерах Автозаводского парка (проспект Молодежный, улица Смирнова) и на озере парка 777-летия города Нижнего Новгорода
  • в Сормове в озере Светлоярском (на обоих пляжах), а также в Лунском и Пестичном озерах
  • в Канавинском районе в Мещерском и Больничном (около больницы №39) озерах, а также на Сортировочном (со стороны улицы Архангельской)
  • в Ленинском районе в Силикатном озере (проспект Ленина, 19б и 23)
  • в Нижегородской области на озере Юрасовском на Бору
  • на Горьковском водохранилище у устья реки Белая в Городце
  • на озере Свято в Навашинском городском округе
  • на трех пляжах на Верхнем пруду в Выксе
  • на озере Верхнем реки Санохта в Семенове



 

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Фото: flickr

 

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