В городских парках Нижнего стартует проект «Кинотеатр под открытым небом»

С 16 июня проект «Кинотеатр под открытым небом» стартует в городских парках Нижнего Новгорода. Кинопоказы пройдут в парках — «Дубки», «Светлоярский», Свердлова и Станкозавода.
Всего за лето можно будет увидеть 20 фильмов. Старт показов — 20:00. Программа:
- 16 июня (парк Станкозавода) — «Офицеры»
- 17 июня (парк «Дубки») — «Доживем до понедельника»
- 23 июня (парк Станкозавода) — «Белый Бим Черное Ухо» (2 серии)
- 24 июня (парк «Светлоярский») — «Дело было в Пенькове»
- 29 июня (парк им. Я.М. Свердлова) — «А зори здесь тихие»
- 30 июня (парк «Дубки») — «Вам и не снилось»
- 5 июля (парк Станкозавода) — «Александр маленький»
- 6 июля (парк им. Я.М. Свердлова) — «Марья-искусница»
- 7 июля (парк «Светлоярский») — «Огонь, вода и медные трубы»
- 14 июля (парк «Дубки») — «Однажды двадцать лет спустя»
- 15 июля (парк Станкозавода) — «Пираты ХХ века»
- 20 июля (парк им. Я.М. Свердлова) — «Усатый нянь»
- 21 июля ( парк «Светлоярский») — «Школьный вальс»
- 28 июля ( парк Станкозавода) — «Три тополя на Плющихе»
- 4 августа ( парк «Дубки») — «Мио, мой Мио»
- 10 августа (парк «Светлоярский») — «Лиловый шар»
- 11 августа ( парк им. Я.М. Свердлова) — «Королевство кривых зеркал»
- 17 августа ( парк Станкозавода) — «Евдокия»
- 18 августа ( парк «Дубки») — «Вечера на хуторе близ Диканьки»
- 25 августа (парк «Светлоярский») — «Варвара краса-длинная коса»
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Фото: кадр из фильма
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