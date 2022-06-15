В городских парках Нижнего стартует проект «Кинотеатр под открытым небом»

Всего за лето можно будет увидеть 20 фильмов. Старт показов — 20:00. Программа:

16 июня (парк Станкозавода) — «Офицеры»

17 июня (парк «Дубки») — «Доживем до понедельника»

23 июня (парк Станкозавода) — «Белый Бим Черное Ухо» (2 серии)

24 июня (парк «Светлоярский») — «Дело было в Пенькове»

29 июня (парк им. Я.М. Свердлова) — «А зори здесь тихие»

30 июня (парк «Дубки») — «Вам и не снилось»

5 июля (парк Станкозавода) — «Александр маленький»

6 июля (парк им. Я.М. Свердлова) — «Марья-искусница»

7 июля (парк «Светлоярский») — «Огонь, вода и медные трубы»

14 июля (парк «Дубки») — «Однажды двадцать лет спустя»

15 июля (парк Станкозавода) — «Пираты ХХ века»

20 июля (парк им. Я.М. Свердлова) — «Усатый нянь»

21 июля ( парк «Светлоярский») — «Школьный вальс»

28 июля ( парк Станкозавода) — «Три тополя на Плющихе»

4 августа ( парк «Дубки») — «Мио, мой Мио»

10 августа (парк «Светлоярский») — «Лиловый шар»

11 августа ( парк им. Я.М. Свердлова) — «Королевство кривых зеркал»

17 августа ( парк Станкозавода) — «Евдокия»

18 августа ( парк «Дубки») — «Вечера на хуторе близ Диканьки»

25 августа (парк «Светлоярский») — «Варвара краса-длинная коса»







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Фото: кадр из фильма