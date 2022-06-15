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В городских парках Нижнего стартует проект «Кинотеатр под открытым небом»

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С 16 июня проект «Кинотеатр под открытым небом» стартует в городских парках Нижнего Новгорода. Кинопоказы пройдут в парках — «Дубки», «Светлоярский», Свердлова и Станкозавода.

 

Всего за лето можно будет увидеть 20 фильмов. Старт показов — 20:00. Программа:

  • 16 июня (парк Станкозавода) — «Офицеры»
  • 17 июня (парк «Дубки») — «Доживем до понедельника»
  • 23 июня (парк Станкозавода) — «Белый Бим Черное Ухо» (2 серии)
  • 24 июня (парк «Светлоярский») — «Дело было в Пенькове»
  • 29 июня (парк им. Я.М. Свердлова) — «А зори здесь тихие»
  • 30 июня (парк «Дубки») — «Вам и не снилось»
  • 5 июля (парк Станкозавода) — «Александр маленький»
  • 6 июля (парк им. Я.М. Свердлова) — «Марья-искусница»
  • 7 июля (парк «Светлоярский») — «Огонь, вода и медные трубы»
  • 14 июля (парк «Дубки») — «Однажды двадцать лет спустя»
  • 15 июля (парк Станкозавода) — «Пираты ХХ века»
  • 20 июля (парк им. Я.М. Свердлова) — «Усатый нянь»
  • 21 июля ( парк «Светлоярский») — «Школьный вальс»
  • 28 июля ( парк Станкозавода) — «Три тополя на Плющихе»
  • 4 августа ( парк «Дубки») — «Мио, мой Мио»
  • 10 августа (парк «Светлоярский») — «Лиловый шар»
  • 11 августа ( парк им. Я.М. Свердлова) — «Королевство кривых зеркал»
  • 17 августа ( парк Станкозавода) — «Евдокия»
  • 18 августа ( парк «Дубки») — «Вечера на хуторе близ Диканьки»
  • 25 августа (парк «Светлоярский») — «Варвара краса-длинная коса»



 

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Фото: кадр из фильма

 

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