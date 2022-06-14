На улицу Рождественскую вернулся ретротрамвай

В столице Приволжья по улице Рождественской вновь будет курсировать ретротрамвай с туристическими экскурсиями. Прокатиться на историческом транспорте можно по выходным.
Отправиться на экскурсию можно с площади Маркина в 12:00, 15:00 и 18:00. Трамвай проедет до площади Благовещенской, затем вернется обратно и проследует до площади Народного единства.
Кроме того, в будни исторический вагон будет стоят на площади Маркина, где все желающие смогут с ним сфотографироваться.
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Фото: Нижний 800
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