На улицу Рождественскую вернулся ретротрамвай

Отправиться на экскурсию можно с площади Маркина в 12:00, 15:00 и 18:00. Трамвай проедет до площади Благовещенской, затем вернется обратно и проследует до площади Народного единства.

Кроме того, в будни исторический вагон будет стоят на площади Маркина, где все желающие смогут с ним сфотографироваться.









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Фото: Нижний 800