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На улицу Рождественскую вернулся ретротрамвай

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В столице Приволжья по улице Рождественской вновь будет курсировать ретротрамвай с туристическими экскурсиями. Прокатиться на историческом транспорте можно по выходным.

 

Отправиться на экскурсию можно с площади Маркина в 12:00, 15:00 и 18:00. Трамвай проедет до площади Благовещенской, затем вернется обратно и проследует до площади Народного единства.

Кроме того, в будни исторический вагон будет стоят на площади Маркина, где все желающие смогут с ним сфотографироваться.




 

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Фото: Нижний 800

 

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