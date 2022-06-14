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Нижний Новгород в пятерке самых гостеприимных российских городов

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Нижний Новгород признан одним из самых самых гостеприимных городов России. Соответствующие результаты опубликовал сервис SuperJob.

 

автор фото — Никита Духник

Сервис опросил россиян насколько сильно они бы хотели, чтобы рос туристический поток. Так, 54% нижегородцев (54%) рады гостям. Кроме того, людей с таким настроением стало больше в сравнении с прошлым годом. В 2021-м положительно реагировали на туристов 52% опрошенных.

Первую строчку рейтинга занимает Волгоград (60% участников опроса рады туристам), второе место разделили Красноярск и Екатеринбург (по 59%), а замыкает тройку — Самара (58% опрошенных однозначно хотят, чтобы туристов было больше). Нижний Новгорода занимает четвертую строчку.

В десятку попали Уфа, Челябинск, Казань, Ростов-на-Дону и Воронеж.



 

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