В Нижний Новгороде придет жара до +26 градусов

Во вторник, 14 июня, целый день будет облачно, температура воздуха прогреется до +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +18. Ветер придет с юга со скоростью 3,7 метров в секунду, вечером его направление сменится на юго-восточное.

В среду, 15 июня, утром возможен дождь и до +22 градусов. Днем осадки закончатся, но к вечеру похолодает до +17. Ночью ожидается температура до +15. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3,6 метров в секунду, вечером его направление сменится на южное, а потом опять на юго-западное, порывы ослабеют.

К концу недели ожидается переменная облачность. Днем термометры покажут +22 градуса, а ночью похолодает до +12. Ветер будет дуть с запада и юго-запада с силой 4 метра в секунду.







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Фото: pixabay