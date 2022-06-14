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В НГХМ пройдет экскурсия по экспозиции Татьяны Мавриной

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Научный сотрудник НГХМ Ольга Елкина проведет экскурсию по экспозиции «Татьяна Маврина. Графика из собрания М. В. Сеславинского». 16 июня в 18:00 пройдет экскурсия по адресу площадь Минина и Пожарского, 2/2.

 

Творчество нижегородской художницы называют самым ярким в «алмазном венце» отечественного искусства XX века. Темы русских народных сказок и сочинения Пушкина — ключевые в творчестве автора. Кроме того, в экспозиции собраны книжные иллюстрации к изданиям Гофмана, Золя, Бальзака, и рисунки обнаженных натурщиц, и архитектурные пейзажи Москвы.

Экскурсия пройдет при минимальной группе участников — 10 человек. Регистрация по ссылке.

Стоимость участия: от 300 рублей до 450 рублей.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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