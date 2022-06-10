В Петербурге пройдут Дни культуры Нижегородской области

На гала-концерте выступят — Венера Гимадиева, Иван Гынгазов, Наталия Ляскова, Константин Сучков, Карина Хэрунц, Екатерина Ясинская — в сопровождении оркестра La Voce Strumentale Нижегородского оперного театра.

«Удачно, что Дни культуры Нижегородской области попадают в культурную программу ПМЭФ. Таким образом мы сможем показать гостям со всей страны не только наш экономический потенциал и достижения в рамках деловой программы и на стенде, но и наше культурное богатство. Уверен, что талант и профессионализм наших солистов и оркестра никого не оставят равнодушным», — отмечает министр культуры региона Олег Беркович.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: pexels