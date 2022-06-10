В Петербурге пройдут Дни культуры Нижегородской области

16 июня в государственной академической капелле Санкт-Петербурга пройдет гала-концерт. Он объединит открытие Дней Нижегородской культуры в и возрождение «Русского музыкального общества». Мероприятие пройдет в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На гала-концерте выступят — Венера Гимадиева, Иван Гынгазов, Наталия Ляскова, Константин Сучков, Карина Хэрунц, Екатерина Ясинская — в сопровождении оркестра La Voce Strumentale Нижегородского оперного театра.
«Удачно, что Дни культуры Нижегородской области попадают в культурную программу ПМЭФ. Таким образом мы сможем показать гостям со всей страны не только наш экономический потенциал и достижения в рамках деловой программы и на стенде, но и наше культурное богатство. Уверен, что талант и профессионализм наших солистов и оркестра никого не оставят равнодушным», — отмечает министр культуры региона Олег Беркович.
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Фото: pexels
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