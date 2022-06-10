На семеновскую фабрику «Хохломская роспись» отправится экскурсионный поезд

Для туристов в Семенове приготовили обзорную экскурсию по городу, посещение фестиваля «Золотая хохлома», а также фабрику «Хохломская роспись» и музейно-туристический центр «Золотая хохлома».

Кроме того, пассажиров ждет аудиоэкскурсия, посвященная художественным промыслам Нижегородской области, которая будет транслироваться через динамики.

Обратно в Нижний Новгород поезд отправится в 14:02.

Экскурсионный тур можно оформить здесь.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: telegram-канал «Горький Нижний»