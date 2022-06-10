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На семеновскую фабрику «Хохломская роспись» отправится экскурсионный поезд

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18 июня, в день международного фестиваля «Золотая хохлома», экскурсионный поезд отправится в Семенов на фабрику «Хохломская роспись». Отправление поезда из Нижнего Новгорода — в 07:35.

 

Для туристов в Семенове приготовили обзорную экскурсию по городу, посещение фестиваля «Золотая хохлома», а также фабрику «Хохломская роспись» и музейно-туристический центр «Золотая хохлома».

Кроме того, пассажиров ждет аудиоэкскурсия, посвященная художественным промыслам Нижегородской области, которая будет транслироваться через динамики.

Обратно в Нижний Новгород поезд отправится в 14:02.

Экскурсионный тур можно оформить здесь.

 

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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»

 

 

 

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