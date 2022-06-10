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Нижний Новгород проведет Кубок России по лыжероллерам

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С 11 по 13 июня в столице Приволжья пройдет этап Кубка России по лыжероллерам. Подобные спортивные соревнования город будет принимать впервые.

 

Более 250 спортсменов соберутся на Волжской набережной около стадиона «Нижний Новгород». Соревновательный круг составляет 2,5 километра.

В гонках на роликовых лыжах примут участие 4 группы: мужчины, женщины, юниоры и юниорки. В программе: спринт на 200 метров и гонка на дистанции 15 и 20 километров свободным стилем.

Напомним, первые соревнования по роликовым лыжам прошли в 70-е годы ХХ века в Италии. Постепенно соревнования стали проводить по всему миру, а в России впервые этот спорт появился в 90-х годах прошлого столетия.



 

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Фото: Нижний800

 

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