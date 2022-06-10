Нижний Новгород проведет Кубок России по лыжероллерам

Более 250 спортсменов соберутся на Волжской набережной около стадиона «Нижний Новгород». Соревновательный круг составляет 2,5 километра.

В гонках на роликовых лыжах примут участие 4 группы: мужчины, женщины, юниоры и юниорки. В программе: спринт на 200 метров и гонка на дистанции 15 и 20 километров свободным стилем.

Напомним, первые соревнования по роликовым лыжам прошли в 70-е годы ХХ века в Италии. Постепенно соревнования стали проводить по всему миру, а в России впервые этот спорт появился в 90-х годах прошлого столетия.







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Фото: Нижний800