Новый автовокзал планируют построить в Нижнем Новгороде

В микрорайоне Верхние Печеры на пересечении улицы Богдановича и Казанского шоссе планируют построить новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Инвестор, ООО «Нижний град», подал в Минград документы, чтобы получить разрешение для начала планировки будущего автовокзала. Об этом сообщает Gipernn.ru.
автор фото — Алексей Лифанов
Строительство нового транспортно-пересадочного узла появилось в рамках разработки новой транспортной схемы.
В будущем автовокзал сможет заменить автостанцию на Сенной площади и разгрузить улично-дорожную сеть от дублирующих маршрутов. По словам представителей минтранса, что возведение ТПУ не связано с продлением нижегородского метро.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Комментарии (0)