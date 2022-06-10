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Новый автовокзал планируют построить в Нижнем Новгороде

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В микрорайоне Верхние Печеры на пересечении улицы Богдановича и Казанского шоссе планируют построить новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Инвестор, ООО «Нижний град», подал в Минград документы, чтобы получить разрешение для начала планировки будущего автовокзала. Об этом сообщает Gipernn.ru.

 

автор фото — Алексей Лифанов

 

Строительство нового транспортно-пересадочного узла появилось в рамках разработки новой транспортной схемы.

В будущем автовокзал сможет заменить автостанцию на Сенной площади и разгрузить улично-дорожную сеть от дублирующих маршрутов. По словам представителей минтранса, что возведение ТПУ не связано с продлением нижегородского метро.



 

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