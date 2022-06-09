18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

На проспекте Ленина выделят полосу для общественного транспорта

Поделиться:

В Нижнем Новгороде на проспекте Ленина от станции метро «Автозаводская» до «Пролетарской» выделят новую полосу для общественного транспорта. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

 

Сейчас специалисты занимаются подготовкой трассы — устанавливают дорожные знаки и наносят разметку.

В городе уже запущены полосы для общественного транспорта. Они работают на проспекте Гагарина, улице Пушкина, Московском шоссе и Окском съезде. Их общая протяженность достигает восьми километров. В 2022 году планируют ввести еще одну выделенную полосу на участке Московского шоссе.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Агентство «Москва» / Зыков Кирилл

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: