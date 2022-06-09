На проспекте Ленина выделят полосу для общественного транспорта

Сейчас специалисты занимаются подготовкой трассы — устанавливают дорожные знаки и наносят разметку.

В городе уже запущены полосы для общественного транспорта. Они работают на проспекте Гагарина, улице Пушкина, Московском шоссе и Окском съезде. Их общая протяженность достигает восьми километров. В 2022 году планируют ввести еще одну выделенную полосу на участке Московского шоссе.





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Фото: Агентство «Москва» / Зыков Кирилл