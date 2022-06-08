Нижний Новгород в десятке популярных направлений для поездок на День России

Самыми популярными направлениями признаны Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Казань и Калининград. После Нижнего Новгорода следуют Кисловодск, Сортавала (Карелия), Ростов-на-Дону и Волгоград.

Средняя стоимость проживания в Нижнем Новгороде — 3302 рублей в сутки.







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