Нижний Новгород в десятке популярных направлений для поездок на День России

Нижний Новгород попал в топ-10 самых популярных направлений среди российских регионов для поездок на День России. Соответствующие данные опубликовал сервис бронирования жилья Tvil.ru.
автор фото — Дима Четыре
Самыми популярными направлениями признаны Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Казань и Калининград. После Нижнего Новгорода следуют Кисловодск, Сортавала (Карелия), Ростов-на-Дону и Волгоград.
Средняя стоимость проживания в Нижнем Новгороде — 3302 рублей в сутки.
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