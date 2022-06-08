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Нижний Новгород в десятке популярных направлений для поездок на День России

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Нижний Новгород попал в топ-10 самых популярных направлений среди российских регионов для поездок на День России. Соответствующие данные опубликовал сервис бронирования жилья Tvil.ru.

 

автор фото — Дима Четыре

Самыми популярными направлениями признаны Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Казань и Калининград. После Нижнего Новгорода следуют Кисловодск, Сортавала (Карелия), Ростов-на-Дону и Волгоград.

Средняя стоимость проживания в Нижнем Новгороде — 3302 рублей в сутки.



 

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