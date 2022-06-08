По Верхневолжской набережной проведут бесплатные экскурсии о ее героях

В День России на Верхневолжской набережной пройдут бесплатные экскурсии «Герои Музейной набережной». Нижегородцы и туристы узнают истории о летчиках, ученых, архитекторах, инженерах, врачах и художниках, которые жили и работали на этой улице.
В День России на Верхневолжской набережной пройдут бесплатные экскурсии «Герои Музейной набережной». Нижегородцы и туристы узнают истории о летчиках, ученых, архитекторах, инженерах, врачах и художниках, которые жили и работали на этой улице.
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