По Верхневолжской набережной проведут бесплатные экскурсии о ее героях

Прогулки пройдет каждые 30 минут с 11:00 до 18:30 от памятника Петру Нестерову.

Каждая экскурсия продлится 1,5 часа и закончится в районе площади Минина и Пожарского. Для участия необходима регистрация по ссылке.





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Фото: Telegram-канал «Нижний 800»