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По Верхневолжской набережной проведут бесплатные экскурсии о ее героях

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В День России на Верхневолжской набережной пройдут бесплатные экскурсии «Герои Музейной набережной». Нижегородцы и туристы узнают истории о летчиках, ученых, архитекторах, инженерах, врачах и художниках, которые жили и работали на этой улице.

 

Прогулки пройдет каждые 30 минут с 11:00 до 18:30 от памятника Петру Нестерову.

Каждая экскурсия продлится 1,5 часа и закончится в районе площади Минина и Пожарского. Для участия необходима регистрация по ссылке.

 


 

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Фото: Telegram-канал «Нижний 800»

 

 

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